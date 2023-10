BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 87,62 EUR.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 87,62 EUR abwärts. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 211.486 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,49 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,05 EUR.

BMW gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 EUR gegenüber 4,30 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 37.219,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,04 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 18,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag stärker

VW-Aktie leichter: AUDI-Gewinn von Rohstoff-Absicherung belastet