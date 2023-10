BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 87,16 EUR ab.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 87,16 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 87,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.567 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,17 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,88 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 110,05 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,30 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37.219,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 34.770,00 EUR umgesetzt.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,24 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

