BMW-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Aktieneinstufung

30.07.26 14:07 Uhr

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der BMW-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach dem im Juni eingetrübten Jahresausblick des Autobauers hätten die Kennziffern zum zweiten Jahresviertel keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 60,72 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 39,99 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 724.791 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 31,0 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:12 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.