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Aktuelle Analyse im Blick

BMW-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet

06.05.26 11:07 Uhr
BMW-Aktie: Das Rating von JP Morgan Chase & Co. sorgt für Gesprächsstoff | finanzen.net

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der BMW-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
81,94 EUR 4,36 EUR 5,62%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen insgesamt "starken Jahresauftakt". Auf den ersten Blick wirkten sie zwar wie eine Enttäuschung, doch bereinigt um einen Sondereffekt in der Finanzdienstleistungssparte hätten die Konzernergebnisse die Erwartungen erfüllt. Sehr stark sei der Free Cashflow.

Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:51 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,8 Prozent auf 82,46 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 21,27 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 653.365 BMW-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gab die Aktie um 11,5 Prozent nach.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

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