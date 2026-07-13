BMW-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Aktieneinstufung

14.07.26 12:49 Uhr

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der BMW-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich das geringe Absatzvolumen sowie ein schwächeres Preisniveau erheblich negativ auf die Ergebnisse des zweiten Quartals ausgewirkt haben dürften.

Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:32 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 57,64 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 56,14 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 415.698 BMW-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 34,5 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.