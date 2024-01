BMW baut im Werk München ab Ende 2027 nur noch vollelektrische Autos

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW will in seinem Werk München in knapp vier Jahren nur noch vollelektrische Fahrzeuge bauen. 2026 soll dort die Fertigung der Limousine der Neuen Klasse anlaufen, Ende 2027 ende dann die Produktion von Autos mit Verbrennungsmotor, wie der Autohersteller mitteilte. Das Werk München werde der erste Standort im Produktionsnetzwerk der BMW Group sein, das den Übergang zur E‑Mobilität abschließe.

Investiert werden 650 Millionen Euro, um vier Gebäude zu errichten, darunter eine neue Fahrzeugmontage inklusive Logistikflächen und ein neuer Karosseriebau. Die Motorenfertigung musste bereits weichen und wurde an die Standorte Hams-Hall in Großbritannien und Steyr in Österreich verlagert. In München werden aktuell Verbrenner- und Elektromodelle nebeneinander produziert, seit 2021 etwa der BMW i4.

BMW will die Fahrzeuge der Neuen Klasse nach dem Start im neuen Werk in Debrecen (Ungarn) sowie in München auch in Shenyang (China) und San Luis Potosi (Mexiko) produzieren.

January 10, 2024 08:49 ET (13:49 GMT)