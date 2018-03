BMW-Betriebsrat mahnt Vorstand zu mehr Tempo bei Organisationsumbau

MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW-Betriebsratschef Manfred Schoch hat das Management des Münchener Autobauers hinsichtlich veralteter Arbeitsabläufe kritisiert. "Bei unserer letzten Mitarbeiterbefragung sagte die Hälfte der Mitarbeiter, dass sie mit den Prozessen bei BMW unzufrieden sind. Das sind für mich rote Alarmglocken", sagte Schoch der Branchenzeitung "Automobilwoche" (Montag). "Wir sind heute noch ein bürokratischer Haufen, der Prozesse hat, die nicht mehr adäquat sind. Da muss auch der Vorstand mit einer anderen Geschwindigkeit ran", mahnte der Betriebsrat das Management um Konzernchef Harald Krüger zu mehr Tempo beim Umbau der Organisation.

Die Automobilindustrie steht mit der stärker werdenden Konkurrenz von Technologiekonzernen wie Apple und der Google-Mutter Alphabet (Alphabet C (ex Google)) unter Druck, neue Entwicklungen schneller auf den Markt zu bringen. "Menschen, die noch an den Siebenjahreszyklen hängen, sind heute eher Ballast", sagte Schoch dem Blatt./men/mne/jha/