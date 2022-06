BMW erwartet einen Produktionsstopp

BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic sieht im Falle einer reduzierten Gaszufuhr nicht nur für BMW, sondern auf die gesamte Autobranche den Stillstand zukommen. Knapp 40 Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs entfällt auf die deutsche Automobilbranche.

Die Autobranche benötigt Erdgas unter anderem für die Trocknungsöfen in der Lackiererei. BMW baut derzeit im ungarischen Debrecen ein neues Werk. Es soll komplett ohne Erdgas auskommen. Für die Trockner dort solle eine Kombination aus Strom und Wärmetauschern genutzt werden, sagte Nedeljkovic. BMW setze dort verstärkt auf Solarenergie und untersuche zudem die Möglichkeiten der Geothermie.

„Die Potenziale des Energieträgers Wasserstoff wollen wir in unserem Werk Leipzig intensiv nutzen“, sagte Nedeljkovic. Wasserstoff sei sehr gut geeignet, den Gasbedarf zu senken und sogar vollkommen zu kompensieren. Zusammen mit der Stadt plane der Konzern, eine Infrastruktur zu installieren und Wasserstoff in hohem Umfang ins Werk zu bringen.

Die Bundesnetzagentur muss bei einem Mangel an Erdgas entscheiden, in welcher Reihenfolge Betriebe weiter beliefert werden oder nicht. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hatte kürzlich erklärt, dass zu den geschützten Kunden neben Feuerwehr, Krankenhäusern, der Polizei, Schulen, Kitas, Gefängnissen und der Bundeswehr auch alle Privathaushalte mit einem Gasverbrauch von bis zu 10.000 Kilowattstunden Gas im Jahr gehörten.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) will der Bundesregierung ein Konzept vorliegen, damit im Fall einer Gasnotlage besonders auf den Brennstoff angewiesene Firmen ihren Betrieb aufrechterhalten können. BMW hat in diesem Jahr eine durchwachsene Performance gezeigt und hat seit Jahresbeginn einen Verlust von rund 12 Prozent erzielt.

BMW-Aktie testet Widerstand

Die Aktie von BMW hat in diesem Jahr ein leichtes Minus von 7 Prozent eingefahren. Seit Anfang März erholt sich der Titel allerdings deutlich und testet nun erneut den Widerstand bei rund 83,50 Euro. Der MACD (Momentum) läuft überwiegend seitwärts und gibt derzeit nur wenig Impulse. Die nächste Unterstützung liegt etwas oberhalb 74 Euro.

