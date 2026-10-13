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BMW Group mit 6,3% Absatzminus im 3Q - In China -24,8%

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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Charts | News | Analysen

DOW JONES--BMW hat im dritten Quartal trotz Zuwächsen in Europa und den USA weltweit weniger Fahrzeuge ausgeliefert. In der Statistik hinterließ der Rückgang in China seine Spuren.

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Wie der DAX-Konzern mitteilte, sank der weltweite Absatz von Juli bis September um 6,3 Prozent auf 551.072 Automobile. Während die Auslieferungen in der Vertriebsregion Europa um 2,7 Prozent auf 235.628 Fahrzeuge und in den USA um 2,5 Prozent auf 106.741 Fahrzeuge zulegten, verbuchte der Konzern im chinesischen Markt einen deutlichen Rückgang um 24,8 Prozent auf 114.355 Fahrzeuge.

In den ersten neun Monaten des Jahres belief sich der Gesamtabsatz auf rund 1,71 Millionen Fahrzeuge (-4,9 Prozent).

Zulegen konnte die BMW Group hingegen beim Verkauf vollelektrischer Fahrzeuge (BEV), deren weltweiter Absatz im dritten Quartal um 7,2 Prozent auf 110.257 Einheiten stieg. In Europa war den Angaben zufolge im dritten Quartal mehr als jedes dritte ausgelieferte Fahrzeug vollelektrisch (34,7 Prozent).

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"In einem weltweit schwierigen Marktumfeld konnten wir uns in Europa und den USA gut behaupten", sagte Vertriebsvorstand Jochen Goller laut Mitteilung. Die Produktdynamik mit Modellen bzw Technologien der "Neuen Klasse" stärke die Position des Konzerns für die kommenden Herausforderungen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 05:13 ET (09:13 GMT)

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Datum Rating Analyst
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 BMW Neutral UBS AG
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 BMW Buy Deutsche Bank AG

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