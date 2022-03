BMW holt die Marke Alpina ins Portfolio

FRANKFURT (Dow Jones)--Die BMW Group holt die Marke Alpina in ihr Portfolio. Der Münchener Autobauer teilte mit, er habe sich die Markenrechte gesichert. Firmenanteile an dem Kleinserien-Hersteller Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co aus Buchloe bei München werden nicht erworben. Über finanzielle Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Über ein halbes Jahrhundert haben BMW und Alpina den Angaben zufolge "auf höchstem Niveau eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet". Der langjährige Kooperationsvertrag, der zuletzt Ende 2020 um fünf weitere Jahre verlängert wurde, läuft am 31. Dezember 2025 aus. Nun werde in dieser Partnerschaft ein "ein neues Kapitel" aufgeschlagen

Die Zusammenarbeit werde in veränderter Form fortgeführt, teilte BMW weiter mit und begründete den Schritt mit der Transformation in Richtung Elektromobilität und der weltweit steigenden Regulatorik - insbesondere bei der Abgasgesetzgebung, Software-Absicherung und Vorgaben zu Fahrerassistenz- und Überwachungssystemen - durch die die Risiken auch für Kleinserien-Hersteller deutlich zunehmen würden. Dem begegne die Geschäftsführung von Alpina Burkard Bovensiepen durch eine strategische Neuausrichtung, um den Standort Buchloe langfristig zu sichern.

Bis Ende 2025 werde das Unternehmen der Familie Bovensiepen mit seiner Ingenieurs-Expertise die BMW Alpina Fahrzeuge aus der bestehenden Kooperation weiterhin entwickeln, fertigen und verkaufen. Die als Basis dienenden BMW-Automobile werden von Alpina tiefgreifend modifiziert. Dies betreffe den Motor und das Getriebe, das Fahrwerk, die Aerodynamik und die Innenausstattung. BMW Alpina Fahrzeuge werden auf den BMW Montagebändern vorgefertigt, die Endmontage der Fahrzeuge erfolgt in der Manufaktur in Buchloe. Dort werden auch die individualisierten Interieurs nach Kundenwünschen gefertigt.

Der Service, das Ersatzteil- und Zubehörgeschäft für das bestehende und historische BMW Alpina Fahrzeugportfolio werden langfristig am Standort Buchloe gewährleistet. Die Zusammenarbeit im Aftersales werde unverändert fortgeführt. Darüber hinaus wird im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen das bereits bestehende Entwicklungs-Dienstleistungsgeschäft für BMW in Buchloe weiter ausgebaut. Das im Familienunternehmen enthaltene Weingeschäft besteht unverändert fort.

Der Verkauf der Markenrechte an BMW und die damit verbundene Einstellung des heutigen Alpina-Fahrzeugprogramms Ende 2025 habe Auswirkungen auf die bestehenden Arbeitsplätze am Standort Buchloe. Bis Ende 2025 werde BMW in Absprache mit Alpina einigen Mitarbeitern, für die eine Weiterbeschäftigung am Standort Buchloe nicht möglich sein wird, einen neuen Arbeitsplatz bei der BMW Group anbieten und auch helfen, bei Lieferanten bzw. Entwicklungspartnern neue Arbeitsverhältnisse zu vermitteln.

March 10, 2022 11:05 ET (16:05 GMT)