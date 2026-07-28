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BMW streicht bis Ende 2027 tausende Jobs in Deutschland

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DOW JONES--Auch BMW wird in Deutschland tausende Arbeitsplätze streichen. Wie der Premiumautohersteller mitteilte, wird ein neues freiwilliges Abfindungsprogramm gestartet, das bis Ende 2027 laufen soll. Tausende Jobs sollen in Deutschland wegfallen. Aktuell würden die Mitarbeiter während einer Betriebsversammlung in München durch den Betriebsratsvorsitzenden und dem CEO über das Personalstrukturprogramm informiert. Demnach sollen flächendeckend alle Mitarbeiter in Deutschland in den sogenannten indirekten Bereichen, dass heißt etwa in der Produktionsplanung oder Forschung und Entwicklung, angeschrieben werden. Ausgenommen seien Mitarbeiter am Band.

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Das freiwillige Abfindungsprogramm beginne diesen Oktober und laufe bis Ende 2027. BMW hat in Deutschland etwas mehr als 80.000 Mitarbeiter. Wie viele Stellen konkret gestrichen werden sollen konnte eine Sprecherin auf Nachfrage nicht sagen.

In anderen Medien heißt es, dass bis Ende 2027 bis zu 8.000 Stellen abgebaut werden sollen.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)

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