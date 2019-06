BMW und Jaguar Land Rover kooperieren bei Elektromobilität

Frankfurt (Reuters) - BMW und Jaguar Land Rover haben eine Zusammenarbeit zur Entwicklung und Produktion von Elektroautos vereinbart.

Dadurch könnten Kosten geteilt und Größenvorteile durch höhere Stückzahlen in Produktion und Einkauf erreicht werden, teilte BMW am Mittwoch mit. Ziel sei auch, die Entwicklung zu beschleunigen und neue Fahrzeuge schneller auf den Markt zu bringen, erklärte BMW-Entwicklungschef Klaus Fröhlich. Die Autoindustrie durchlaufe einen tiefgreifenden Wandel. Kooperationen seien dabei ein Schlüssel zum Erfolg. BMW und Jaguar Land Rover wollen demnach gemeinsamen einen elektrischen Antrieb entwickeln, den jedoch jeder Autobauer in seinen eigenen Werken produziert. Beide Seiten wollten trotz Zusammenarbeit ihre Markenidentität bewahren.