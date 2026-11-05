BMW Ventures hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

05.11.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat BMW Ventures 7,31 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,820 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

BMW Ventures hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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