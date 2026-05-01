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BMW Ventures informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

29.05.26 06:35 Uhr

BMW Ventures ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BMW Ventures die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,29 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,85 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,99 INR beziffert. Im Vorjahr waren 5,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 22,78 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 20,62 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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