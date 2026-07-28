29.07.26 15:46 Uhr

DOW JONES-- BMW wählt Qualcomm als Chip-Lieferanten für künftige Fahrzeuge BMW macht Qualcomm für das nächste Jahrzehnt zu seinem primären Anbieter von Rechenchips. Diese Chips sind für das digitale Cockpit der nächsten Generation und für automatisierte Fahrsysteme vorgesehen. Die Unternehmen teilten am Mittwoch mit, die Vereinbarung sei nach jahrelanger technischer Zusammenarbeit zustande gekommen. In dieser Zeit habe Qualcomm seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die von den anspruchsvollsten Fahrzeugprogrammen von BMW geforderten KI-Fähigkeiten zu liefern.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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