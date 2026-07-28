BMW wählt Qualcomm als Chip-Lieferanten für künftige Fahrzeuge
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Von Dean Seal
DOW JONES-- BMW wählt Qualcomm als Chip-Lieferanten für künftige Fahrzeuge BMW macht Qualcomm für das nächste Jahrzehnt zu seinem primären Anbieter von Rechenchips. Diese Chips sind für das digitale Cockpit der nächsten Generation und für automatisierte Fahrsysteme vorgesehen. Die Unternehmen teilten am Mittwoch mit, die Vereinbarung sei nach jahrelanger technischer Zusammenarbeit zustande gekommen. In dieser Zeit habe Qualcomm seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die von den anspruchsvollsten Fahrzeugprogrammen von BMW geforderten KI-Fähigkeiten zu liefern.
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DJG/DJN/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 29, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)
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