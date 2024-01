BMW will 2024 gut eine halbe Millionen batterieelektrische Autos ausliefern

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat die Auslieferungen im vierten Quartal zweistellig gesteigert und erneut von hoher Nachfrage nach vollelektrischen Autos profitiert. Der Gesamtabsatz kletterte laut Mitteilung des Autoherstellers um 10,3 Prozent auf 718.778 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce. 632.568 ausgelieferte Autos trugen das BMW-Emblem, ein Plus von 11,6 Prozent.

129.316 vollelektrische Fahrzeuge (BEV) der Marken BMW und Mini wurden im genannten Zeitraum ausgeliefert. Das entspricht einem Zuwachs von 47,7 Prozent. Für die Marke BMW allein betrug das BEV-Wachstum 55,4 Prozent. Neue Fahrzeuge hätten den Hochlauf in der Elektromobilität im Jahr 2023 weiter dynamisch beschleunigt, sagte BMW-Vertriebsvorstand Jochen Goller. "Wir konnten somit das gesetzte Ziel von 15 Prozent Anteil vollelektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz erreichen."

2024 soll sich das dynamische Wachstum im BEV-Bereich fortsetzen. Jeder fünfte ausgelieferte Neuwagen soll in diesem Jahr einen vollelektrischen Antrieb haben. Insgesamt strebt der Konzern laut Goller einen Absatz von mehr als einer halben Million vollelektrischer Fahrzeuge an.

Absatzzuwächse wurden im vierten Quartal in allen Regionen verzeichnet, auch in China (plus 11,5 Prozent), wo die Verkäufe zuletzt leicht gesunken waren. In Europa stiegen die Auslieferungen um 10,2 Prozent, in Amerika um 8,1 Prozent und in Asien um 10,2 Prozent.

January 09, 2024