BMW will Autohäuser in Fußgängerzonen eröffnen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autohersteller BMW will näher an die Kunden heran. Wie von Tesla vorexerziert, wolle BMW Autohäuser in Fußgängerzonen eröffnen, sagte der neue Vertriebs- und Marketingvorstand Pieter Nota der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Das Unternehmen war immer stark am Produkt orientiert und ist darin wahnsinnig gut. Wenn wir das jetzt verbinden mit einer Spitzen-Kundenorientierung, dann sind wir unschlagbar", sagte Nota.

"Wir werden verstärkt Stores in den Innenstädten aufbauen, um die Marke präsenter zu machen", sagte Nota. "Es wird sich einiges ändern, wir wollen dort hin, wo die Kunden sind." Und wenn die Leute sich alle im Internet bewegten, folge für ihn daraus, auch dort Autos zu verkaufen.

Im Umgang mit dem Elektropionier Tesla schaltete der BMW-Vorstand auf Offensive, verbunden mit Spott über Elon Musks Pannen. "Wir fliegen nicht ins All wie andere, dafür halten wir unsere Versprechen", stichelte Nota.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2018 08:51 ET (12:51 GMT)