BMW will Fertigungsanteil von E-Autos in Dingolfing 2021 verdoppeln

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW will den Anteil elektrisierter Autos im Stammwerk Dingolfing dieses Jahr deutlich steigern. Mit dem neuen vollelektrischen iX und weiteren Modellen soll sich der Anteil am Produktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln, teilte der DAX-Konzern anlässlich des Starts der Serienfertigung des SUV mit. Bis zur Mitte des Jahrzehnts werde die Hälfte der in Dingolfing produzierten Fahrzeuge elektrifiziert sein.

Eine wichtige Rolle soll das neue Modell spielen. "Bereits nächstes Jahr wird der BMW iX eines der volumenstärksten Modelle am Standort sein", sagte BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic. Ende nächsten Jahres sollen alle deutschen Werke mindestens ein vollelektrisches Fahrzeug produzieren.

