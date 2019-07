BMW will mit Mini elektrisch durchstarten

Der Mini ist ein Erfolgsmodell mit Tradition und Chic. Ab Frühjahr 2020 wird es den kleinen Briten aus dem Haus BMW auch mit einem rein elektrischen Antrieb geben. Für den Münchener Autobauer und Dax-Konzern eine gute Nachricht.

2023 will der Premiumautobauer BMW 25 Modelle mit Elektroantrieb in seinem Produktportfolio anbieten. Große Hoffnungen setzt der Münchener Konzern dabei auf den Kleinwagen Mini. Den soll es ab Frühjahr kommenden Jahres auch als Modell mit reinem Elektroantrieb geben. Das bestätigte Produktionsvorstand Oliver Zipse. Die Herstellung dieses E-Mini startet demnach bereits Ende des laufenden Jahres.

BMW schlägt mit diesem Mini-Modell zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Dax-Unternehmen erweitert seine E-Modellpalette um einen abgasfreien, bezahlbaren Kleinwagen für die Stadt, der auch Massenmarkttauglich ist. Zudem wird der E-Mini im englischen Werk in Oxford gebaut, was zeigt, dass BMW auch für die Zeit nach einem möglichen Brexit auf den britischen Markt baut.

BMW-Aktie stottert nach wie vor

Bisher sind vor allem Tesla im Hochpreissegment und Nissan mit seinem Kleinwagen Leaf die beherrschenden Akteure auf dem Elektroautomarkt. Allerdings haben alle großen Hersteller eine elektrische Modelloffensive für die kommenden Jahre angekündigt und investieren dafür Milliardensummen. Die Aktie von BMW hat es allerdings weiterhin schwer. Aktuell ist sie aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend nach unten ausgebrochen und schickt sich an, die Unterstützung knapp oberhalb der 63 Euromarke zu testen. Der Widerstand in der Zone um die 67/68 Euro erweist sich noch als zu hartnäckig.

