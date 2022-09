BMW will mit runden Batteriezellen erhebliche Leistungsvorteile erzielen

FRANKFURT (Dow Jones)--Wie Tesla setzt auch der Münchener Premiumautohersteller BMW künftig bei seinen Batterien auf Rundzellen. In der neuen Fahrzeuggeneration, der sogenannten "Neuen Klasse", sollen laut Mitteilung des DAX-Konzerns ab 2025 runde Zellen verbaut werden. "Die Energiedichte wird um mehr als 20 Prozent erhöht, die Ladegeschwindigkeit um bis zu 30 Prozent gesteigert und die Reichweite um bis zu 30 Prozent verbessert", wird BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber in der Mitteilung zitiert.

BMW hatte bereits angekündigt, dass die neuen vollelektrischen Fahrzeugen ab 2025 eine neue Generation der Batterietechnologie und IT-Architektur erhalten werden. Nicht nur die Reichweite und Ladegeschwindigkeit soll verbessert werden, auch die Herstellkosten will BMW auf das Niveau modernster Verbrennungsmotoren drücken. "Nach heutigen Marktprämissen können die Kosten im Vergleich zur aktuellen, fünften Generation um bis zu 50 Prozent gesenkt werden", so BMW.

Partner sollen nun sechs Gigafabriken zur Zellproduktion mit einer Kapazität von jeweils bis zu 20 Gigawattstunden aufbauen. Zwei sollen im größten Automarkt China, zwei in Europa und zwei in Nordamerika entstehen. An die chinesischen Batteriehersteller CATL und Eve Energy hat BMW für den Bau der Fabriken den Angaben zufolge bereits einen zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag vergeben. Beide Partner werden in China und Europa jeweils zwei Gigafactories errichten.

Im Gegensatz zu Rundzellen setzen führende Hersteller aktuell auf prismatische Zellen. Letztere können zwar einfacher aufgebaut werden, von Rundzellen versprechen sich die Autokonzerne aber im Endeffekt eine teils deutlich höhere Leistung. So soll bei BMW im "reichweitenstärksten Modell die Reichweite deutlich um bis zu 30 Prozent (nach WLTP)" erhöht werden, heißt es am Freitag weiter.

Die neuen Rundzellen der Münchener haben einen Durchmesser von 46 Millimetern. Bezogen auf die prismatischen Zellen der fünften BMW Batteriezellgeneration werde kathodenseitig der Nickelgehalt erhöht, der Kobaltanteil aber reduziert. Anodenseitig werde der Siliziumanteil erhöht. "Im Ergebnis steigt die volumetrische Energiedichte in der Zelle um mehr als 20 Prozent", so BMW.

