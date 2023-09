BMW/Zipse: Neue Klasse wird "sehr profitabel" sein

Werte in diesem Artikel

MÜNCHEN (Dow Jones)--BMW verspricht auch bei anhaltend hohen Investitionen und dem Hochlauf der zunächst margenschwächeren vollelektrischen Autos eine anhaltend hohe Profitabilität. "Wir sind bereits heute profitabel mit Elektrofahrzeugen", sagte CEO Oliver Zipse anlässlich der Vorstellung des Visionsfahrzeugs für die kommende Fahrzeuggeneration. "Die Neue Klasse wird sehr profitabel" sein, kündigte der Manager gegenüber Journalisten an, ohne eine konkretes Margenziel für die neuen vollelektrischen Autos zu nennen. "Wir werden (aber) definitiv nicht weniger profitabel sein als heute", ergänzte er.

Der Münchener Konzern nennt traditionell keine Profitsbilitätsziele für einzelne Fahrzeugklassen. Feststehe aber, dass BMW kein Geld mit dem Verkauf von Elektrowagen verliere beziehungsweise verlieren werde, so Zipse im Vorfeld der IAA Mobility in München. Die Zielbandbreite für die operative Marge im Autogeschäft liege auch in den kommenden Jahren zwischen 8 bis 10 Prozent. Für dieses Jahr hat der Konzern im Sommer angesichts guter Verkaufspreise und einer anhaltend starken Nachfrage die Prognosespanne auf 9 bis 10,5 Prozent angehoben.

BMW hat am Samstag das erste Fahrzeug der Neuen Klasse in München präsentiert. Sechs Modelle sollen mit der neuen Generation innerhalb von 24 Monaten nach Produktionsstart 2025 auf den Markt gebracht werden. Der erste Wagen soll im ungarischen Debrecen vom Band laufen, gefolgt von München, China und Mexiko, bekräftigte Zipse. Die Autos um die Neue Klasse sollen etwa 30 Prozent schnellere Ladezeiten haben und eine etwa um 30 Prozent größere Reichweite. Das am Samstag präsentiere Modell wird im für BMW wichtigen 3er Segment starten.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2023 08:42 ET (12:42 GMT)