BMWi: Überbrückungshilfe II kann ausgezahlt werden

BERLIN (Dow Jones)--Der Ausschüttung weiterer Hilfen für die Überbrückung der Corona-Krise steht nichts mehr im Weg. Die sogenannte Überbrückungshilfe II könne "jetzt ausgezahlt werden", erklärte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin. Dafür und für die sogenannten November-Hilfen hatte Brüssel am Freitag grünes Licht gegeben.

Konkret erteilte die Europäische Kommission die beihilferechtliche Genehmigung für Beträge bis zu 3 Millionen Euro gemäß der sogenannten Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020, so die Sprecherin. Auf diese Regelung stützen sich sowohl die Novemberhilfen für vom neuerlichen Lockdown betroffene Betriebe als auch die breitere Überbrückungshilfe II für kleine und mittelständische Unternehmen. Anträge für die Überbrückungshilfe II konnten schon seit 21. November gestellt werden.

Für die Novemberhilfen war eine Genehmigung durch Brüssel für Beträge nötig, die die Grenze von einer Million Euro überschreiten. Kleinere Summen fielen unter die Bundesregelung Kleinbeihilfen und die De-minimis-Regelung und seien bereits genehmigt worden, so das Wirtschaftsministerium. Anträge, die die nun von der EU erlaubte Schwelle von 3 Millionen Euro überschreiten, müssten in einer Einzelgenehmigung notifiziert werden. Die Sprecherin konnte auf Nachfrage nicht angeben, wie viele Anträge in diesem Umfang eingereicht wurden.

Die Novemberhilfen können seit dieser Woche beantragt werden. Das Finanzministerium schätzt, dass für diese Maßnahme insgesamt 14 Milliarden Euro nötig sind.

