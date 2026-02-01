DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +6,1%Nas22.699 +0,5%Bitcoin58.259 +4,5%Euro1,1874 ±0,0%Öl67,82 +0,4%Gold5.046 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde US-Inflationsdaten im Blick: DAX am Freitag auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe

13.02.26 18:50 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die hybride Kriegsführung Russlands spricht sich der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Martin Jäger, künftig für vergleichbare Gegenmaßnahmen aus - auch von Deutschland. Letztlich müsse Russland klargemacht werden, dass es Konsequenzen haben werde, wenn es so weitermache, sagte er bei der Münchner Sicherheitskonferenz. "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir viel öfter beweisen sollten, dass wir in der Lage sind, sehr ähnliche Dinge zu tun, damit auch die andere Seite den Schmerz spürt."

Wer­bung

Abschreckung funktioniert noch nicht

Bisher funktioniere die Abschreckung noch nicht, sagte Jäger. Das werfe die Frage auf, "ob wir diese Entwicklungen einfach weiter beobachten und dokumentieren wollen oder ob wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir aktive Gegenmaßnahmen ergreifen müssen", sagte Jäger. "Meiner Meinung nach muss und wird der Dienst operativer werden." Dies gelte auch für den BND.

Jäger betonte, Russland stünden bis zu 60.000 Geheimdienstmitarbeiter weltweit zur Verfügung, "wobei eine noch größere Zahl von kooptierten Personen - ehemalige Militärangehörige, Beschaffungshelfer und andere Stellvertreter - noch nicht einmal mitgezählt ist". Das Bundeskriminalamt habe 2025 3.021 mutmaßliche Sabotagefälle und mehr als 2.000 Drohnenstandorte registriert. "Es ist wahrscheinlich, dass russische Akteure und ihre Telegram-Agenten hinter zahlreichen dieser Vorfälle stecken."

Öffentlichkeit muss verstehen, wie Russland handelt und denkt

Die Auseinandersetzung mit hybrider Kriegsführung erfordere einen gesamtstaatlichen Ansatz, sagte Jäger. "Die Abschreckung hybrider Kriegsführung beginnt mit Resilienz, und Resilienz beginnt mit dem Verständnis der russischen Denk- und Handlungsweise - nicht nur unter Experten und Politikern, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit." Die Öffentlichkeit sei das Hauptziel und müsse verstehen, "dass scheinbar zusammenhanglose hybride Aktivitäten strategisch miteinander verbundene feindselige Handlungen sind"./had/DP/stw