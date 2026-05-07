Die Schweiz hat laut "Tamedia" in einem US-Berufungsverfahren um BNP Paribas interveniert. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Nahostkonflikt bleibt im Fokus: Asiens Börsen uneins -- US-Regierung lässt Zugang zu neuer KI von OpenAI beschränken -- ServiceNow, SAP, Moderna, Eli Lilly im Fokus VW könnte China-Modelle laut Ministerpräsident Lies in Deutschland fertigen. Persistent will IT-Dienstleister Nagarro für eine Milliarde Euro kaufen. China verschärft Exportbeschränkungen für japanische Unternehmen.

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