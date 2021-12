BNP Paribas verkauft Bank of the West für 16,3 Mrd USD an Bank of Montreal

Von Cristina Roca

PARIS (Dow Jones)--BNP Paribas verkauft ihre US-Tochter Bank of the West an die kanadische Bank of Montreal. Eine entsprechende Vereinbarung für einen Gesamtpreis von 16,3 Milliarden US-Dollar in bar sei erreicht worden, teilte die französische Bank mit. BNP Paribas zufolge werde die Transaktion einen Einmal-Kapitalertrag von etwa 2,9 Milliarden Euro generieren und die Common-Equity Tier 1-Ratio (CET1) um etwa 170 Basispunkte verbessern. Der Verkauf umfasst das gesamte Privat- und Firmenkundengeschäft von BNP Paribas in den USA.

BNP Paribas kündigte einen außerordentlichen Aktienrückkauf an, um die erwartete Verwässerung des Gewinns je Aktie zu kompensieren. Ein Rückkauf in Höhe von rund 4 Milliarden Euro würde die Verwässerung vollständig ausgleichen, so das Unternehmen. Der restliche Erlös aus der Übernahme, der auf etwa 7 Milliarden Euro geschätzt wird, soll zur Beschleunigung des organischen Wachstums, insbesondere in Europa, für gezielte Investitionen und für den Erwerb von Unternehmen mit hohem Mehrwert verwendet werden, teilte BNP Paribas mit. Der Abschluss der Transaktion wird für 2022 erwartet.

