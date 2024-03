BNP Paribas will rund 20 Milliarden Euro an Aktionäre ausschütten

Werte in diesem Artikel

Von Adria Calatayud

PARIS (Dow Jones)--BNP Paribas will zwischen 2024 und 2026 rund 20 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Die französische Bank kündigte an, ein bestehendes Sparprogramm um 400 Millionen Euro aufzustocken und erhöhte ihr Sparziel für die Jahre 2022 bis 2025 auf insgesamt 2,7 Milliarden Euro.

Mit ihren Plänen zur Steigerung der Aktionärsrenditen schließt sich BNP Paribas anderen europäischen Banken an, die ihre Dividenden und Aktienrückkäufe erhöht haben, obwohl sie sich auf mögliche Zinssenkungen vorbereiten. Unter anderem haben die italienische Unicredit, die britische Barclays und die Deutsche Bank in den vergangenen Wochen Pläne vorgestellt, um mehr Geld an die Aktionäre zurückzugeben.

BNP erwartet für 2024 einen Anstieg des ausschüttungsfähigen Nettogewinns. Im vergangenen Monat hatte die Bank mitgeteilt, dass sie für den Zeitraum 2022 bis 2025 nun mit einem jährlichen durchschnittlichen Wachstum des Nettogewinns um etwa 8 Prozent rechnet. Zuvor lag die Prognose bei mehr als 9 Prozent.

Die Bank bestätigte ihr Ziel einer Eigenkapitalrendite von 11,5 bis 12 Prozent im Jahr 2025 - ein wichtiger Maßstab für die Rentabilität von Banken.

Diese Gewinnentwicklung sollte es der Gruppe ermöglichen, die Aktionärsrendite auf 20 Milliarden Euro zu steigern, so BNP Paribas. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal im Februar hatte BNP Paribas für das laufende Jahr Aktienrückkäufe im Wert von 1,05 Milliarden Euro und eine Erhöhung der Dividende für 2023 gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf 4,60 Euro je Aktie angekündigt.

Die Bank erklärte, sie erwarte, weiterhin schneller als die zugrunde liegende Wirtschaft zu wachsen und Marktanteile zu gewinnen.

March 13, 2024 04:02 ET (08:02 GMT)