BNP Paribas Aktie News: STOXX 50 Aktie Bären lasten am Mittwochnachmittag auf BNP Paribas

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der BTE-Sitzung 7,8 Prozent auf 53,12 EUR. Das Tagestief markierte die BNP Paribas-Aktie bei 50,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 193.388 BNP Paribas-Aktien.

Am 01.03.2023 markierte das Papier bei 66,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,65 Prozent. Am 16.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,74 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,40 Prozent könnte die BNP Paribas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,50 EUR.

Am 07.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.311,00 EUR – ein Plus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BNP Paribas 11.776,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte BNP Paribas am 03.05.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte BNP Paribas die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BNP Paribas-Aktie in Höhe von 8,29 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BNP Paribas-Aktie

BNP-Aktie im Plus: Belgien will offenbar für gut zwei Milliarden Euro BNP-Aktien loswerden

So stuften die Analysten die BNP Paribas-Aktie im vergangenen Monat ein

BNP-Aktie höher: BNP Paribas kauft Aktien in Milliardenhöhe zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf BNP Paribas S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BNP Paribas S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BNP Paribas S.A.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com