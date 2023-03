BNP Paribas Aktie News: STOXX 50 Aktie BNP Paribas am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 52,70 EUR. Bei 52,67 EUR markierte die BNP Paribas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 54,67 EUR. Von der BNP Paribas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.864 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2023 bei 67,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,34 Prozent. Am 16.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,69 EUR. Der derzeitige Kurs der BNP Paribas-Aktie liegt somit 29,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,50 EUR für die BNP Paribas-Aktie aus.

BNP Paribas ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.311,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BNP Paribas einen Umsatz von 11.776,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte BNP Paribas Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BNP Paribas-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BNP Paribas-Aktie

Commerzbank, Deutsche Bank & Co: Bank-Aktien weiter in Turbulenzen

BNP-Aktie im Plus: Belgien will offenbar für gut zwei Milliarden Euro BNP-Aktien loswerden

So stuften die Analysten die BNP Paribas-Aktie im vergangenen Monat ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf BNP Paribas S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BNP Paribas S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BNP Paribas S.A.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com