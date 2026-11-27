Boat Rocker Media veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Boat Rocker Media hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,210 CAD. Im Vorjahr waren 0,810 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Boat Rocker Media 436,17 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 203,96 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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