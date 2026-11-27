Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Boat Rocker Media 436,17 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 203,96 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,210 CAD. Im Vorjahr waren 0,810 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Boat Rocker Media hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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