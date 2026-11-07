Bobs Discount Furniture: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

07.11.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bobs Discount Furniture in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 680,4 Millionen USD im Vergleich zu 616,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bobs Discount Furniture 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Bobs Discount Furniture präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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