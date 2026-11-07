Bobs Discount Furniture: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Bobs Discount Furniture präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bobs Discount Furniture 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bobs Discount Furniture in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 680,4 Millionen USD im Vergleich zu 616,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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