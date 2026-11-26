Boden gefunden?

Rund 73 Prozent hat der Quantenspezialist seit Jahresbeginn verloren, nun zieht der Kurs wieder an, doch eine Zahl aus dem Quartalsbericht vom November dämpft die Hoffnung auf eine Trendwende.

• Trotz positiver Signale bleibt die Trendwende unsicher, da die Umsätze schwanken, Margen sinken und die Bewertung sehr hoch im Vergleich zu den tatsächlichen Umsätzen ist; die nächsten großen Umsatztreiber sind noch unbestätigt.

• Das Unternehmen verzeichnete im Neunmonatszeitraum kräftige Auftragssteigerungen und verfügt über eine Liquidität von über 500 Millionen US-Dollar, was für die weitere Entwicklung Rückhalt bietet.

• Die D-Wave-Aktie erholte sich im November leicht, bleibt aber mit einem Jahresverlust von etwa 73 % deutlich im Minus und befindet sich technisch auf einem niedrigen Niveau.

D-Wave Quantum-Aktie zieht wieder an, liegt 2026 aber rund 73 Prozent im Minus

Kräftig gestiegene Buchungen und über 500 Millionen US-Dollar Liquidität geben Rückhalt

Sinkende Margen und schwache Quartalsaufträge lassen die Wende noch offen

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Die Aktie von D-Wave Quantum meldet sich vom Boden zurück: Am Mittwoch schloss der Anteilsschein an der NASDAQ knapp vier Prozent höher bei 7 US-Dollar und kletterte nachbörslich um gut zwei Prozent auf 7,16 US-Dollar. Für Anleger, die seit Jahresbeginn rund 73 Prozent verloren haben, ist das ein willkommenes Lebenszeichen. Eine Gegenbewegung ist allerdings noch keine Trendwende. Ob der Quantenspezialist die Kurve kriegt, entscheidet sich weniger im Chart als in den Auftragsbüchern. Und dort zeigt der Quartalsbericht vom 10. November ein gespaltenes Bild.

Kräftige Buchungen und ein dickes Finanzpolster

Dass die Hoffnung lebt, hat handfeste Gründe. Laut der Quartalsmitteilung sammelte D-Wave in den ersten neun Monaten 2026 Aufträge über 37,4 Millionen US-Dollar ein, ein Plus von 611 Prozent gegenüber gut 5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Noch eindrucksvoller wirkt der Auftragsbestand. Die vertraglich gesicherten, aber noch nicht verbuchten Umsätze kletterten bis Ende September auf 38,3 Millionen US-Dollar, nach 2,9 Millionen ein Jahr zuvor. Rund 59 Prozent davon will das Unternehmen binnen zwölf Monaten in Umsatz verwandeln. CEO Alan Baratz wertet die Buchungen und eine robuste Pipeline als Beleg für die Chancen, die vor D-Wave liegen.

Rückendeckung kommt auch aus Washington. Wie D-Wave berichtet, sichert eine Vereinbarung mit dem US-Handelsministerium dem Konzern Zugang zu bis zu 100 Millionen US-Dollar aus dem CHIPS and Science Act, ausgezahlt in Tranchen gegen erreichte Meilensteine. Zudem lagen Ende September Barmittel und Wertpapiere von 503,4 Millionen US-Dollar in der Kasse. Das ist zwar deutlich weniger als die knapp 885 Millionen zum Jahresende 2025, allein die Übernahme von Quantum Circuits kostete netto rund 253 Millionen. Das Polster verschafft dem Management dennoch Zeit, die Kommerzialisierung voranzutreiben.

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Warum die Zweifel an der D-Wave Quantum-Aktie bleiben

Doch Zeit allein ersetzt kein Wachstum, und genau hier hakt es. Im dritten Quartal stieg der Umsatz zwar um 21 Prozent auf 4,5 Millionen US-Dollar. Getragen wurde das Plus aber von Beratungsleistungen und Cloudzugängen, während die Systemverkäufe um 1,5 Millionen US-Dollar schrumpften. Die Folge: Weil der Anteil margenschwächerer Beratungsleistungen stieg, rutschte die Bruttomarge nach GAAP von 71,4 auf 52,9 Prozent. Gleichzeitig schnellten die operativen Kosten um 84 Prozent auf 55,9 Millionen US-Dollar nach oben. Am schwersten wiegt, dass die Buchungen im Quartal um 19 Prozent auf 1,9 Millionen US-Dollar fielen. Das Unternehmen verweist auf das typische Auf und Ab bei Großaufträgen. Nur stammt der Rekordwert der neun Monate damit fast vollständig aus der ersten Jahreshälfte.

Auch die Kasse leert sich schneller. Im Neunmonatszeitraum flossen operativ rund 109 Millionen US-Dollar ab, gut doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Und die Bewertung bleibt ambitioniert: Einem Börsenwert von rund 2,6 Milliarden US-Dollar (Stand 25. November) steht ein Neunmonatsumsatz von gut 10 Millionen US-Dollar gegenüber, nach knapp 22 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Analysten kappen Ziele, Florida wird zum Prüfstein

Die Analysten haben auf diese Gemengelage reagiert, ohne die Flinte ins Korn zu werfen. Stifel senkte das Kursziel am 11. November von 35 auf 23 US-Dollar und beließ die Einstufung auf „Buy“. Rosenblatt kappte sein Ziel am selben Tag von 43 auf 30 US-Dollar, bestätigte die Kaufempfehlung und verwies auf das schwer planbare Timing bei Systemumsätzen sowie einen langsameren Ausbau des Cloudgeschäfts. Insgesamt haben acht der zehn Analysten ihre Kursziel nach den Quartalszahlen heruntergeschraubt, ihre Kaufempfehlung allerdings bestätigt. Via TipRanks kommt der Konsens nun auf ein Kursziel von 26,55 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 279 Prozent entspricht.

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Umso mehr hängt an einem einzelnen Projekt. Der kommissarische Finanzchef Greg Golkov stellte in der Telefonkonferenz am 10. November in Aussicht, das rund 20 Millionen US-Dollar schwere System für die Florida Atlantic University auszuliefern und einen wesentlichen Teil der Erlöse noch im vierten Quartal zu verbuchen. Gemessen am Quartalsumsatz von 4,5 Millionen US-Dollar wäre das ein Sprung, der das Bild auf einen Schlag verändern könnte.

Anleger aufgepasst: Deshalb ist eine Trendwende nicht belegt

Eine Trendwende bei D-Wave ist damit möglich, belegt ist sie nicht. Charttechnisch notiert die Aktie mit 7 US-Dollar nur rund 15 Prozent über ihrem Tief der vergangenen 52 Wochen von 6,08 US-Dollar und fast 80 Prozent unter dem Hoch von 32,39 US-Dollar. Eine Bodenbildung in dieser Zone wäre ein erstes Indiz. Ein einzelner Plustag mit Nachbörsenaufschlag ist es noch nicht. Hinzu kommt das Sektorrisiko, denn Quantenwerte hängen stark an Zinsen und an der Risikofreude im Technologiesektor, die im November brüchig war. Für spekulativ orientierte Anleger bleibt das Papier eine Wette darauf, dass aus der Pipeline wieder regelmäßig Aufträge werden. Ein tragfähiges Geschäftsmodell belegen die Zahlen bislang nicht.

Den ersten Test liefert die nächste reguläre Sitzung an der NASDAQ nach dem Feiertag Thanksgiving, wenn sich zeigt, ob das nachbörsliche Plus trägt. Darüber hinaus dürften Anleger vor allem auf die Auslieferung an die Florida Atlantic University warten. Erst wenn dieser Umsatz im Zahlenwerk zum vierten Quartal sichtbar wird, hätte die Wende ein operatives Fundament.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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