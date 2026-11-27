Bodenbildung?

Die Anzeichen für eine Bodenbildung im KI-Sektor verdichten sich am Freitag mit einer fortgesetzten Erholung dieser Aktien.

Im Frankfurter Handel zogen die Papiere des Chipkonzerns Infineon und des Energietechnikkonzerns Siemens Energy zuletzt um 5,29 Prozent auf 44,595 Euro bzw. 4,48 Prozent auf 122,24 Euro an. Zuvor waren schon die Kurse an den technologielastigen Börsen in Asien angezogen und die Indikationen für die New Yorker NASDAQ sind ebenfalls positiv.

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Weltweite Erholungsrally bei KI-Aktien

Der NASDAQ 100 wird am Freitag vom Broker IG fast drei Prozent höher getaxt, nachdem der für den Sektor wichtige Leitindex KOSPI in Seoul mehr als vier Prozent gewonnen hatte. Die Papiere von SK hynix hatten in Südkorea mehr als sechs Prozent gewonnen und der Kurs des US-Chipriesen NVIDIA liegt vorbörslich mit fünf Prozent im Plus. Die Anteilsscheine des KI-Plattformanbieters Anthropic werden in den USA wieder über dem Ausgabepreis beim jüngsten Börsengang erwartet.

Experte: Verkürzter Handel am "Black Friday" wird zum Stimmungstest

Der Sektor hat eine turbulente Phase hinter sich, die geprägt war von Finanzierungs- und Rentabilitätssorgen und einer Führungskrise bei NVIDIA. Der NASDAQ 100 stand zuletzt am Rande des "Bärenmarkts", der für eine Phase längerfristig fallender Kurse steht. Er hatte aber am Mittwoch noch eine Erholungsbewegung gestartet, bevor er tags zuvor wegen "Thanksgiving" pausierte. Am Freitag wird in New York nur verkürzt gehandelt.

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Der Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets glaubt, dass der verkürzte Handel am Schnäppchentag "Black Friday" zum Stimmungstest wird. Er ist gespannt, "ob die Investoren an der Wall Street die freundliche Grundstimmung an den internationalen Aktienmärkten mit ins Wochenende nehmen." Nach dem Kurseinbruch vom vergangenen Freitag auf ein Tief seit April steht der Nasdaq 100 vor einer starken Wochenbilanz. Der Halbleiter-Index SOX (Philadelphia Semiconductor) schaffte sogar erst am Mittwoch die Wende nach einem neuerlichen Tief seit Frühjahr.

/tih/ag/zb

FRANKFURT/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX)