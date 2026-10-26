Bodhtree Consulting: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Bodhtree Consulting lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 INR, nach 0,200 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 38,01 Prozent auf 22,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,8 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.net
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