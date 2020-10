Boehringer Ingelheim berichtet über Geschäftslage und Forschung

INGELHEIM (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim gibt am Donnerstag (11.00 Uhr) einen Einblick in seine aktuelle Geschäftsentwicklung. Außerdem wollen Deutschlandchefin Sabine Nikolaus und die Medizinische Direktorin Petra Moroni Zentgraf über den Forschungsstand bei der von dem neuen Coronavirus hervorgerufenen Krankheit Covid-19 und anderen Therapiegebieten berichten. Der Konzern hatte kürzlich bekannt gegeben, dass er gemeinsam mit mehr als 30 weiteren Firmen und Forschungseinrichtungen weltweit die Suche nach einem Medikament beschleunigen will.

Der rheinland-pfälzische Branchenriese mit seinen weltweit gut 51 000 Mitarbeitern leitet dabei nach eigenen Angaben die Forschung zur Entwicklung sogenannter virusneutralisierender Antikörper. Insgesamt gehören dem auf fünf Jahre angelegten Konsortium CARE (Corona Accelerated R&D in Europe) 37 Mitglieder aus der EU, China, Großbritannien, der Schweiz und den USA an./mba/DP/zb