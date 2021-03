Boehringer Ingelheim, ein globales Top-20-Pharmaunternehmen, setzt standardmäßig auf Veeva CRM Engage Meeting, um die Interaktionen zwischen seiner globalen Außendienstorganisation und Gesundheitsdienstleistern (Healthcare Providers, HCPs) zu verbessern. Die Lösung von Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat dem Unternehmen geholfen, in nur 12 Monaten mehr als eine Million Remote-Meetings durchzuführen. Durch die einfache Ermöglichung rechtskonformer Online-Meetings konnte Boehringer Ingelheim die Reichweite und Produktivität seiner Außendienstmitarbeiter erhöhen und ihnen eine größere Flexibilität geben, um sich jederzeit und überall mit HCPs in Verbindung zu setzen.

"Veeva CRM Engage Meeting liefert unseren medizinischen Außendienstmitarbeitern und den medizinwissenschaftlichen Kontaktpersonen eine bessere Möglichkeit, um mit Ärzten in Kontakt zu treten und sie mit den nötigen Informationen zu neuen Therapieoptionen zu versorgen", so Alex Renner, globaler Leiter für IT-Marketing und -Vertrieb bei Boehringer Ingelheim. "Digitale Interaktion macht unseren Außendienst nicht nur produktiver, sondern wird von vielen Ärzten als eine der bevorzugten Interaktionsmethoden angesehen."

Digitale Interaktion ist heute von grundlegender Bedeutung, wenn es darum geht, die Kundenbetreuungsteams mit den HCPs in Kontakt zu halten – und dies auf eine regelkonforme Art und Weise – und ihnen die bestmögliche Patientenversorgung zu ermöglichen. Boehringer Ingelheim hatte bereits vor COVID-19 die Vision, virtuelle Interaktionen in ausgewählten Märkten zu testen, wodurch eine schnelle Beschleunigung der globalen Einführung Anfang letzten Jahres möglich wurde. Das Unternehmen organisiert Diskussionsrunden, Seminare und Beratungsgremien über die Plattform und ermöglicht Ärzten den Austausch nützlicher Informationen über medizinische Fälle und Diagnosen.

In den letzten 12 Monaten verdoppelte sich die durchschnittliche Dauer der Remote-Meetings des medizinischen Außendienstes mit Veeva Engage auf 20 Minuten. Dies half Boehringer Ingelheim, den HCPs mehr Informationen bereitzustellen und die Beziehungen zu vertiefen. Die Einführung von Veeva CRM Engage Meeting baut auf dem Erfolg des Unternehmens beim Einsatz von Veeva CRM für Multi-Channel-Interaktionen auf, einschließlich Veeva CRM Approved Email, Veeva Events und Veeva Align. Boehringer Ingelheim nutzt außerdem Veeva Vault PromoMats und Veeva Vault MedComms, um schneller regelkonforme digitale Inhalte zu erstellen, die Außendienstteams bei der Interaktion mit HCPs einsetzen.

"Digitale Interaktion verbessert die Flexibilität, Produktivität und Reichweite der Kundenbetreuungsteams von Boehringer Ingelheim", so Andy Fuchs, Vice President für Commercial Strategy bei Veeva. "Dies ermöglicht es ihnen, sich an neue Marktdynamiken anzupassen und mit den richtigen HCPs zur richtigen Zeit über die richtigen Kanäle in Kontakt zu treten."

