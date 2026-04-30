Boeing-Aktie: Experten empfehlen Boeing im April mehrheitlich zum Kauf

Experten-Prognosen

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Boeing-Aktie veröffentlicht.

14 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Boeing-Aktie veröffentlicht.

13 Experten stufen die Boeing-Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Boeing ein Kursziel von 279,21 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 50,18 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 229,03 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 28,80 29.04.2026 DZ BANK - - 28.04.2026 Bernstein Research 298,00 USD 30,11 28.04.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 28,80 27.04.2026 RBC Capital Markets 275,00 USD 20,07 23.04.2026 UBS AG 285,00 USD 24,44 23.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 270,00 USD 17,89 22.04.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 28,80 22.04.2026 RBC Capital Markets 275,00 USD 20,07 17.04.2026 RBC Capital Markets 275,00 USD 20,07 14.04.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 28,80 13.04.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 28,80 01.04.2026

Redaktion finanzen.net