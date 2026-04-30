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Boeing-Aktie: Experten empfehlen Boeing im April mehrheitlich zum Kauf

30.04.26 22:30 Uhr
Boeing-Aktie: Experten empfehlen Boeing im April mehrheitlich zum Kauf | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Boeing-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
192,78 EUR 1,38 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

14 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Boeing-Aktie veröffentlicht.

13 Experten stufen die Boeing-Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Boeing ein Kursziel von 279,21 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 50,18 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 229,03 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.295,00 USD28,8029.04.2026
DZ BANK--28.04.2026
Bernstein Research298,00 USD30,1128.04.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD28,8027.04.2026
RBC Capital Markets275,00 USD20,0723.04.2026
UBS AG285,00 USD24,4423.04.2026
JP Morgan Chase & Co.270,00 USD17,8922.04.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD28,8022.04.2026
RBC Capital Markets275,00 USD20,0717.04.2026
RBC Capital Markets275,00 USD20,0714.04.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD28,8013.04.2026
Jefferies & Company Inc.295,00 USD28,8001.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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DatumMeistgelesen

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026Boeing KaufenDZ BANK
28.04.2026Boeing OutperformBernstein Research
27.04.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
23.04.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026Boeing KaufenDZ BANK
28.04.2026Boeing OutperformBernstein Research
27.04.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
23.04.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

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