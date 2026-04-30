Boeing-Aktie: Experten empfehlen Boeing im April mehrheitlich zum Kauf
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Boeing-Aktie veröffentlicht.
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14 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Boeing-Aktie veröffentlicht.
13 Experten stufen die Boeing-Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Boeing ein Kursziel von 279,21 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 50,18 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 229,03 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|28,80
|29.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.04.2026
|Bernstein Research
|298,00 USD
|30,11
|28.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|28,80
|27.04.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|20,07
|23.04.2026
|UBS AG
|285,00 USD
|24,44
|23.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|270,00 USD
|17,89
|22.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|28,80
|22.04.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|20,07
|17.04.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 USD
|20,07
|14.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|28,80
|13.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|28,80
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com