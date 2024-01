Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Montagnachmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 260,00 USD ab.

Das Papier von Boeing befand sich um 13:09 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 260,00 USD ab. Bei 259,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 3.545 Stück.

Am 13.05.2023 markierte das Papier bei 212,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 191,88 USD fiel das Papier am 23.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 35,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,88 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 25.10.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.104,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.956,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,094 USD einfahren.

