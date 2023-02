Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 200,00 EUR zu. Bei 200,65 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 195,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.705 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 200,65 EUR. 0,32 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 83,89 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 233,17 USD.

Am 25.01.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.980,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 14.793,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert.

Experten taxieren den Boeing-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,509 USD je Aktie.

