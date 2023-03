Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 189,12 EUR. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 189,12 EUR. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 189,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 189,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 60 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 205,30 EUR markierte der Titel am 14.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 7,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Abschläge von 73,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 235,67 USD.

Boeing ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -7,69 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 19.980,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.793,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.04.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,44 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

So schätzen Analysten die Boeing-Aktie ein

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

US-Index setzt auf Burggraben-Aktien - und schlägt damit den breiten Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com