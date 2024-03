Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Boeing-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 203,46 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 203,46 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 203,46 USD. Bei 204,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 76.966 Stück.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 31,50 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,25 USD. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,334 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 262,88 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 31.01.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 22.018,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.980,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,71 USD fest.

