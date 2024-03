Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 203,68 USD.

Die Boeing-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 203,68 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 203,35 USD aus. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 205,00 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 2.300 Aktien.

Bei einem Wert von 266,14 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 176,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,30 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,334 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 262,88 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.018,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 19.980,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,71 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

