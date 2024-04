Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 191,71 USD.

Die Boeing-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 191,71 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 190,62 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 192,10 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 117.816 Aktien.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,55 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,25 USD. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 8,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,365 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 256,63 USD.

Boeing ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.018,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.980,00 USD in den Büchern standen.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Boeing im Jahr 2024 1,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende stärker

Börse New York: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones

Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert im Plus