Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Die Boeing-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 205,95 USD. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 206,00 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 202,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.287 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2023 markierte das Papier bei 220,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,04 Prozent hinzugewinnen. Am 15.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 113,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,00 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 233,20 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.04.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent auf 17.921,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.991,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Boeing am 26.07.2023 präsentieren.

2023 dürfte Boeing einen Verlust von -1,582 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

