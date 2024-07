Blick auf Boeing-Kurs

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Nachmittag zu

01.07.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 188,93 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 188,93 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 189,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 182,34 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 336.976 Stück. Am 22.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 41,61 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 159,71 USD am 26.04.2024. Abschläge von 15,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 239,71 USD. Am 24.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,56 USD gegenüber -0,69 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 16,57 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent verringert. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2024 einen Verlust in Höhe von -1,128 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Börse New York: Dow Jones legt schlussendlich zu Aufschläge in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com