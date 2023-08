Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 238,07 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 238,07 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 236,83 USD. Mit einem Wert von 237,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 8.423 Boeing-Aktien.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 239,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 0,56 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,99 USD. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 246,20 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.07.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 19.751,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16.681,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -1,991 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

