Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 208,05 EUR zu.

Die Boeing-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:30 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 208,05 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 208,10 EUR. Bei 206,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 370 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 221,30 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 122,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 40,95 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 240,17 USD je Boeing-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.751,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16.681,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,069 USD je Boeing-Aktie stehen.

