Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 223,47 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 223,47 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 223,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 226,00 USD. Bisher wurden via New York 82.296 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 243,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 8,75 Prozent zulegen. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,99 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 240,17 USD.

Am 26.07.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,37 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.751,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 16.681,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,069 USD je Boeing-Aktie.

