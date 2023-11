Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 178,66 EUR.

Die Boeing-Aktie konnte um 11:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 178,66 EUR. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 179,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 177,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.057 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 221,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2022 bei 143,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 19,70 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 245,86 USD angegeben.

Am 25.10.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,18 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.104,00 USD im Vergleich zu 15.956,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,630 USD je Boeing-Aktie belaufen.

