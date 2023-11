Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Boeing im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 190,01 USD.

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 15:53 Uhr 1,7 Prozent. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 190,67 USD. Bei 189,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 276.453 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 243,02 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 141,65 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 245,86 USD.

Boeing gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,26 USD gegenüber -6,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 18.104,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.956,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 31.01.2024 gerechnet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,630 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

