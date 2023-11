Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verbilligt sich am Mittwochvormittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 176,46 EUR.

Die Boeing-Aktie musste um 09:14 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 176,46 EUR abwärts. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 175,92 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 177,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 151 Boeing-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 02.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 143,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,62 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 245,86 USD.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 18.104,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 15.956,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -5,630 USD je Aktie ausweisen dürften.

